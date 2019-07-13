10 طائرات تقل الجماهير الجزائرية إلى مصر لدعم “ثعالب الصحراء”

خصصت الحكومة الجزائرية، اليوم الجمعة، 10 طائرات، لنقل الجمهور الجزائري إلى مصر، من أجل تقديم الدعم لزملاء رياض محرز، الأحد القادم، أمام منتخب نيجيريا، برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، المقامة بالملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بأوامر من رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، وفقا للتلفزيون الجزائري، الذي أكد أن الرحلات ستنطلق، غدا السبت، من مطارات الجزائر العاصمة، ووهران، وقسنطينة، ثم ورقلة.

وكان وزير الرياضة الجزائري، عبد الرؤوف سليم، قال بعد تأهل الجزائر إلى المربع الذهبي أمام كوت ديفوار، إنهم سيعملون على توفير رحلات جديدة، لنقل المزيد من الأنصار الجزائريين إلى مصر، لمساندة منتخبهم أمام نيجيريا.

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف عن عدد المشجعين الذين سيتم نقلهم إلى مصر، إلا أن وحسب الرحلات السابقة التي خصصتها شركة الخطوط الجوية، فإن العدد الإجمالي سيكون قرابة 2500 مشجع، علما أنه تم نقل 450 مشجعا لحضور المباراة الأخيرة للجزائر أمام كوت ديفوار، الأربعاء الماضي.