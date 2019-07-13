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القوة الجوية: طالبنا باستعادة القابنا قبل عامين وابلغنا الآسيوي بذلك

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2019-07-12 | 23:42

القوة الجوية: طالبنا باستعادة القابنا قبل عامين وابلغنا الآسيوي بذلك

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أكدت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، بأنها طالبت باستعادة الألقاب  غير المحتسبة للدوري العراقي، منذ عامين بطلب رسمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، كما تم أشعار الاتحاد الآسيوي بذلك الطلب.
وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان، أن "الادارة قد فاتحت الاتحاد العراقي لكرة القدم في السادس عشر من تموز لعام 2017، للموافقة على أضافة البطولات التي توج بها القوة الجوية للسنوات (1956-1961-1962-1972-1973)، والتي الغيت بسبب الحكومات السابقة والنظام البائد لتبديل أسم البطولة في ذلك الوقت".

وأضاف الزيدي، "لقد فاتحنا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص الالقاب غير المحتسبة للقوة الجوية، من أجل أضافتها، والاتحاد الآسيوي قال لا مانع لدينا بشرط أضافة البطولات لدى سجلات الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم".

وأوضح ان "التاريخ لا يُلغى، القاب الدوري التي حصل عليها القوة الجوية، يجب أن تضاف لسجل النادي بأقرب وقت ممكن، ويجب على الاتحاد العراقي لكرة القدم تشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر بما يخص توثيق البطولات الرسمية التي حصلت عليها الاندية، من أجل توثيقها رسمياً واعتمادها لدى الاتحادين العراقي والآسيوي لكرة القدم".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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