2019-07-12 | 23:42
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أكدت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، بأنها طالبت باستعادة الألقاب غير المحتسبة للدوري العراقي، منذ عامين بطلب رسمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، كما تم أشعار الاتحاد الآسيوي بذلك الطلب.
وأضاف الزيدي، "لقد فاتحنا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص الالقاب غير المحتسبة للقوة الجوية، من أجل أضافتها، والاتحاد الآسيوي قال لا مانع لدينا بشرط أضافة البطولات لدى سجلات الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم".
وأوضح ان "التاريخ لا يُلغى، القاب الدوري التي حصل عليها القوة الجوية، يجب أن تضاف لسجل النادي بأقرب وقت ممكن، ويجب على الاتحاد العراقي لكرة القدم تشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر بما يخص توثيق البطولات الرسمية التي حصلت عليها الاندية، من أجل توثيقها رسمياً واعتمادها لدى الاتحادين العراقي والآسيوي لكرة القدم".
كانت هذه تفاصيل خبر القوة الجوية: طالبنا باستعادة القابنا قبل عامين وابلغنا الآسيوي بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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