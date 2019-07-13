شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «تهويشة» ترمب.. أردوغان يخضع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن وزير الدفاع التركي اليوم (الجمعة)، أنه أبلغ نظيره الأمريكي اهتمام بلاده بمعاودة بحث صفقة «باتريوت». أعلن وزير الدفاع التركي اليوم (الجمعة)، أنه أبلغ نظيره الأمريكي اهتمام بلاده بمعاودة بحث صفقة «باتريوت». وجاء تصريح الوزير التركي عقب تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا بشأن صفقة «إس 400» الروسية.



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