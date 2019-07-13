موقع اسرائيلي: تل أبيب تحاول إقناع فلسطين بإعادة التحويلات الطبية لمشافي إسرائيل

أفاد موقع "mynet" ال​إسرائيل​ي بأن "​تل أبيب​ تحاول إقناع ​السلطة الفلسطينية​ بإعادة التحويلات الطبية إلى مشافي إسرائيل، بعد قرار بوقفها منذ أشهر"، مشيراً إلى أن "مدير عام ​مستشفى​ هداسا، البروفيسور زئيف روتشتاين، التقى الأسبوع الماضي بممثلي ​وزارة الصحة الفلسطينية​ لمناقشة ​الآثار​ المترتبة على قرار السلطة الفلسطينية بعدم إحالة المرضى الفلسطينيين للعلاج في إسرائيل، وهي خطوة تسببت بخسائر كبيرة لمستشفى هداسا تصل لـ 100 مليون شيكل".

ولفت إلى أن "مدير المستشفى حاول تغيير موقف السلطة من هذا القرار"، مشيراً إلى ان "الأشهر الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا في عدد المرضى الفلسطينيين المنقولين إلى هداسا، وذلك نتيجة قرار السلطة الذي جاء ردا على اقتطاع تل أبيب من أموال المقاصة الفلسطينية".