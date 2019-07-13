أعلنت شركة الطيران الكندية (أير كندا) أنّه "تمّ تحويل مسار إحدى رحلاتها إلى هاواي، بعد مطبّ هوائي شديد نتجت عنه إصابة عدد من الركاب بإصابات طفيفة".
وأوضحت أنّ "الطائرة وهي من طراز "بوينغ 777"، كانت تقلّ 269 راكبًا وطاقمًا من 15 فردًا، في الرحلة "أيه-سي33" من فانكوفر إلى سيدني بأستراليا، عندما واجهت مطبًّا هوائيًّا شديدًا مفاجئًا وغير متوقّع، بعد قرابة ساعتين من عبورها أجواء هاواي".
ولفتت المتحدثة باسم الشركة إيزابيل آرثر، إلى أنّ "37 راكبًا نُقلوا إلى المستشفيات المحلية وخرجوا بعد توقيع الكشف الطبي عليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر تحويل مسار طائرة كندية إلى هاواي بعد إصابة 37 من ركابها بسبب مطب هوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.