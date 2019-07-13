أعلنت حكومة النيبال أنّ "انهيارات أرضيّة وفيضانات قتلت 15 شخصًا واعتُبر ستة آخرون في عداد المفقودين، عندما هطلت أمطار موسميّة على مناطق واسعة من البلاد".
ومنذ يوم الخميس، تسقط أمطار غزيرة على 20 منطقة تشمل تلالا ووديانا من بين 77 منطقة تتكون منها النيبال.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 15 شخصا وفقدان 6 آخرين في فيضانات وانهيارات أرضية في النيبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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