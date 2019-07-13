مقتل 15 شخصا وفقدان 6 آخرين في فيضانات وانهيارات أرضية في النيبال

أعلنت حكومة ​النيبال​ أنّ "انهيارات أرضيّة و​فيضانات​ قتلت 15 شخصًا واعتُبر ستة آخرون في عداد المفقودين، عندما هطلت ​أمطار​ موسميّة على مناطق واسعة من البلاد".

ومنذ يوم الخميس، تسقط أمطار غزيرة على 20 منطقة تشمل تلالا ووديانا من بين 77 منطقة تتكون منها النيبال.