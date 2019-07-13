مسؤول روسي: المسلحون يحضرون لاستفزاز جديد باستعمال الكيميائي في إدلب

أعلن مندوب ​روسيا​ لدى منظمة حظر الكيميائي، ​ألكسندر شولغين​، أن "المسلحين يحضرون لاستفزاز جديد باستعمال الكيميائي في ​محافظة إدلب​"، مشيراً إلى "اننا نسمع نفس الخطاب، بأن السوريين لديهم احتياطيات مخبئة من الأسلحة الكيميائية ويأخذون من هناك عندما يحتاجون إلى استخدامها وفي الوقت نفسه، لا أحد يفكر في المصلحة العسكرية لمثل هذا الاستعمال. لاحظنا بالفعل أن الحديث عن استخدام الأسلحة الكيميائية يبدأ عندما تحرز ​القوات​ السورية نجاحات على الأرض، فما نفع استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الحال؟".

ولفت إلى ان "السوريين هنا وفي ​نيويورك​ يقولون إنهم يعلمون أن ذخائر كيميائية تدخل البلاد وهم يعرفون من أي البلدان تأتي، ويتم الإبلاغ عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن الاستفزازات التي يجري إعدادها. ففي إدلب يتحضر لاستفزاز كيميائي جديد. حسنًا سيرسلون فريق تحقيق الذي سيقول إن السوريين والروس هم المسؤولون مرة أخرى".