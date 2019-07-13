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الخارجية الإيرانية دانت تدخل بريطانيا والولايات المتحدة في شؤون الصين

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دانت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ "أي تدخل من قبل ​بريطانيا​ و​الولايات المتحدة​، في الشؤون الداخلية للصين"، مؤكدة دعمها ل​حكومة​ بكين، مشيرةً إلى أن "أي تدخل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا في الشؤون الداخلية للصين، وإجراءاتهما الاستفزازية في ​تايوان​ و​هونغ كونغ​ في الأيام الأخيرة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الخارجية ​الصين​ية أن بكين ستفرض ​عقوبات​ على شركات أميركية بسبب بيع أسلحة إلى تايوان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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