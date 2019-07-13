الخارجية الإيرانية دانت تدخل بريطانيا والولايات المتحدة في شؤون الصين

دانت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ "أي تدخل من قبل ​بريطانيا​ و​الولايات المتحدة​، في الشؤون الداخلية للصين"، مؤكدة دعمها ل​حكومة​ بكين، مشيرةً إلى أن "أي تدخل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا في الشؤون الداخلية للصين، وإجراءاتهما الاستفزازية في ​تايوان​ و​هونغ كونغ​ في الأيام الأخيرة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الخارجية ​الصين​ية أن بكين ستفرض ​عقوبات​ على شركات أميركية بسبب بيع أسلحة إلى تايوان.