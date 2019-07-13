الخارجية الإيرانية دانت تدخل بريطانيا والولايات المتحدة في شؤون الصين

دانت وزارة الخارجية الإيرانية "أي تدخل من قبل بريطانيا والولايات المتحدة، في الشؤون الداخلية للصين"، مؤكدة دعمها لحكومة بكين، مشيرةً إلى أن "أي تدخل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا في الشؤون الداخلية للصين، وإجراءاتهما الاستفزازية في تايوان وهونغ كونغ في الأيام الأخيرة".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الخارجية الصينية أن بكين ستفرض عقوبات على شركات أميركية بسبب بيع أسلحة إلى تايوان.
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