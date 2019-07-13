ترامب: ترحيل المهاجرين غير القانونيين سيبدأ نهاية الأسبوع

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "حملة واسعة لترحيل مهاجرين غير قانونيين ستبدأ نهاية الأسبوع القادم"، مشيراً إلى أنه "ليس أمرا أحب فعله، ولكنّ أناسا أتوا إلى بلدنا بطريقة غير قانونية".
ولفت إلى أن "ملايين الأشخاص يقفون في طوابير ليصبحوا مواطنين في هذا البلد،أجروا الاختبارات، درسوا، تعلموا الإنجليزية، انتظروا لسبع سنوات أو ثمان أو تسع وليس من العدل أن يكون كافيا لشخص عبور الحدود للحصول على الجنسية الأميركية".
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