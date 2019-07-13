مجتهد: بن سلمان يستخدم وسطاء من القبائل اليمنية لإقناع الحوثيين بالتفاهم

لفت المغرد السعودي الشهبر "​مجتهد​" إلى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستخدم وسطاء من القبائل اليمنية لإقناع ​الحوثيين​ بالتفاهم ويعرض تسليمهم ​الشمال​ بالكامل مقابل عدم التدخل ب​الجنوب​، غض الطرف عن مشروع أنبوب ​النفط​ الذي يمر في منطقة المهرة و​الحوثيون​ يرفضون ويصرون على كامل اليمن مع اعتذار سعودي إماراتي وتعويضات بعشرات المليارات".

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