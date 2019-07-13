وزير العمل الأميركي يستقيل

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واشنطن: أعلن وزير العمل الأميركي الكسندر اكوستا استقالته الجمعة، بعد إثارة مسألة إدارته قبل نحو عشر أعوام للملف القضائي لرجل الأعمال جيفري إيبستاين المتهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين.

وقال اكوستا بينما كان يقف إلى جانب الرئيس الاميركي دونالد ترمب في حدائق البيت الأبيض "اتصلت بالرئيس صباح اليوم لأقول له إنني اعتقد أنّ الاستقالة أفضل شيء يمكن فعله".

وعلّق الرئيس الأميركي أنّ "الكسندر اكوستا كان وزير عمل رائعا".

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ووجّهت إلى اكوستا منذ عدّة ايام اتهامات بقيامه عام 2008 بينما كان يشغل منصب مدعي عام فيدرالي في فلوريدا، بالتفاوض على اتفاق قضائي يُنظر إليه على أنّه كان إيجابياً جداً مع إيبستاين.

والإثنين، وجّه الادعاء في نيويورك تهماً إلى المستثمر في المضاربات المالية، بالاستغلال الجنسي لعشرات القاصرين، ما قد يعرّضه للسجن 45 عاماً.

وكانت اتهامات مماثلة وجّهت في فلوريدا قبل عشرة أعوام لايبستاين الذي بنى صداقات رفيعة عدة، بالأخص مع دونالد ترمب والرئيس الديموقراطي الأسبق بيل كلينتون أو الأمير اندرو نجل الملكة اليزابيت الثانية.

وتفادى الاتفاق القضائي الذي جرى التوصل إليه في ظل تولي اكوستا منصبه السابق، فتح مسار محاكمة لايبستاين.