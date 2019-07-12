الإثيوبي تيسيما حكما لمباراة تونس والسنغال

كشفت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، عن الطاقم التحكيمي الذي سيتولى قيادة مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، الأحد القادم، بين تونس والسنغال.

وأسندت “كاف” مهمة تحكيم لقاء “نسور قرطاج” و”أسود التيرانغا”، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، بمساعدة كل من الكونغولي أوليفي سافاري، والسوداني وليد أحمد علي، بينما الحكم الرابع سيكون برنار كامي من السيشيل.

وتجرى المباراة على أرضية ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، علما أن المنتخب التونسي تأهل بفضل فوزه أمس الخميس، على منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في دور ربع النهائي، في حين تأهل المنتخب السنغالي بعد تجاوزه نظيره البنيني بهدف دون رد، الأربعاء الماضي.