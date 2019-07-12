محققا أفضل توقيت في السنة.. البقالي “يزأر” في موناكو ويفوز بسباق 3000 متر

تمكن العداء المغربي، سفيان البقالي، بطل المسافات الطويلة، من تحقيق إنجاز جديد لمسيرته المتميزة، وذلك بعد أن فاز، اليوم الجمعة، بسباق 3000 متر، في ملتقى موناكو، واحد من أبرز سباقات العصبة الماسية لألعاب القوى.

فللمرة الثانية على التوالي، تمكن البطل المغربي، من الفوز بهذا السباق، كما أنه حقق أفضل توقيت في هذه السنة، والمتمثل في 8 دقائق، 4 تواني، و82 جزء من المائة، متفوقا بسرعته النهائية على الكيني كيغن.

من جانبها، تمكنت العداءة المغربية، رباب العرافي، في نفس الملتقى، من تحطيم رقم قياسي وطني جديد، في سباق الميل سيدات، على الرغم من حلولها خامسا، وذلك بعد أن سجلت 4 دقائق، 18 ثانية، و42 جزء من المائة.

وقد عرف هذا السباق، تحطيم رقم قياسي عالمي جديد، بأقدام الهولندية سيفان حسن، والمتمثل في 4 دقائق ، 12 ثانية، و33 جزء من المائة