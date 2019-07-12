اخبار العالم

استهداف منزل سكني برمانة يدوية في الشعب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افاد مصدر امني، بان منزلا سكنيا تم استهدافه برمانة يدوية في الشعب.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين القوا رمانة يدوية على منزل سكني ضمن حي الجزائر في منطقة الشعب ببغداد، ما اسفر عن الحاق اضرار مادية دون اية اصابات بشرية تذكر".

 

 

Advertisements

واضاف المصدر ان قوة امنية طوقت الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

 

يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح، بحسب مصادر أمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف منزل سكني برمانة يدوية في الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا