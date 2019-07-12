استهداف منزل سكني برمانة يدوية في الشعب

افاد مصدر امني، بان منزلا سكنيا تم استهدافه برمانة يدوية في الشعب.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين القوا رمانة يدوية على منزل سكني ضمن حي الجزائر في منطقة الشعب ببغداد، ما اسفر عن الحاق اضرار مادية دون اية اصابات بشرية تذكر".

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واضاف المصدر ان قوة امنية طوقت الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح، بحسب مصادر أمنية.