2019-07-12 | 22:17
446 مشاهدة
بدأ نادي الشرطة الرياضي، رحلة البحث عن مدرب جديد خلفاً لمدربه الصربي نيبوشيا يوفوفيتش، الموسم المقبل.
ومن المقرر ان يغادر نيبوشيا الى الصفاقسي التونسي، بعد نهاية الموسم الجاري الذي حسم عملياً لصالح الشرطة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365، فإن ادارة الشرطة تفاضل بين الروماني، ماريوس سيبيريا والصربي ألكسندر التش لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وتحاول ادارة الشرطة، تعويض خروج مهاجمه مهند علي "ميمي" ومدربه يوفوفيتش بعد نهاية الموسم الجاري.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365، فإن ادارة الشرطة تفاضل بين الروماني، ماريوس سيبيريا والصربي ألكسندر التش لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وتحاول ادارة الشرطة، تعويض خروج مهاجمه مهند علي "ميمي" ومدربه يوفوفيتش بعد نهاية الموسم الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر روماني وصربي على رادار الشرطة لتدريب القيثارة في الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.