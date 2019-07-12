روماني وصربي على رادار الشرطة لتدريب القيثارة في الموسم المقبل

ومن المقرر ان يغادر نيبوشيا الى الصفاقسي التونسي، بعد نهاية الموسم الجاري الذي حسم عملياً لصالح الشرطة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365، فإن ادارة الشرطة تفاضل بين الروماني، ماريوس سيبيريا والصربي ألكسندر التش لقيادة الفريق في الموسم المقبل.



وتحاول ادارة الشرطة، تعويض خروج مهاجمه مهند علي "ميمي" ومدربه يوفوفيتش بعد نهاية الموسم الجاري.