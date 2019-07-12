الداخلية الكويتية تضبط خلية إخوانية هاربة من مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت السلطات الكويتية، مساء الجمعة، بالفيديو أسماء وصور عناصر الخلية الإرهابية الإخوانية الهاربة من مصر التي تم القبض عليها في وقت سابق اليوم.

شملت الخلية 8 عناصر هم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، أبوبكر عاطف السيد الفيومي، عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، مؤمن أبوالوفا متولي، حسام محمد إبراهيم محمد العدل، وليد سليمان محمد وناجح عوض بهلول.