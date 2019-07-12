نصرالله يعلن خفض أعداد عناصر مليشيا حزب الله في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الجمعة، بوجود عناصر تابعة لمليشياته في سوريا، معلنا خفض عددها بعدما خفت حدة القتال في البلاد.
وأضاف نصرالله، في مقابلة مع تلفزيون المنار التابع لحزب الله، "ليس هناك مناطق في سوريا أخليناها بالكامل، ولكن لا داعي أن تبقى الأعداد هي نفسها".
وأشار إلى أن قواته ما زالت موجودة في كل الأماكن التي كانت فيها في سوريا، لكنه خفض عددها بما يحتاجه الوضع الحالي، مشددا على أن هذا الخفض ليس له علاقة بالعقوبات والتقشف المالي.
وتابع نصرالله حديثه قائلا "قمنا بإعادة انتشار وتموضع في الوقت الراهن"، لافتا إلى أنه إذا دعت الحاجة لعودة العناصر مرة أخرى إلى أماكنها فإنها ستعود.
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