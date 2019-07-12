عضو المقاومة الإيرانية: نمتلك آليات بناء دولة جديدة ديمقراطية بعد إسقاط نظام الملالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرق المعارضة الإيرانية معظم أبواب دول العالم، للتنديد بالانتهاكات التي يمارسها النظام في طهران، وفشل إدارته، الذي انعكس سلبا على اقتصاد البلاد.

وفي ألبانيا، تعقد منظمة مجاهدي خلق، المعارضة للنظام الإيراني، مؤتمرا في مدينة أشرف ثلاثة، لفضح ممارسات النظام ومعاناة الشعب الإيراني.