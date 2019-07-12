القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرق المعارضة الإيرانية معظم أبواب دول العالم، للتنديد بالانتهاكات التي يمارسها النظام في طهران، وفشل إدارته، الذي انعكس سلبا على اقتصاد البلاد.
وفي ألبانيا، تعقد منظمة مجاهدي خلق، المعارضة للنظام الإيراني، مؤتمرا في مدينة أشرف ثلاثة، لفضح ممارسات النظام ومعاناة الشعب الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو المقاومة الإيرانية: نمتلك آليات بناء دولة جديدة ديمقراطية بعد إسقاط نظام الملالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.