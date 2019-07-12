إعلام إسرائيلي: صاروخ من غزة استهدف تجمع أشكول

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في تجمع أشكول الاستيطاني الإسرائيلي دون وقوع إصابات.

ووفق موقع "حدشوت 24" الإسرائيلي فإن صاروخا أُطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، ولم تقع إصابات ولم يبلغ عن وقوع أضرار.

وقبيل ذلك، دوت صفارات الإنذار في عدة تجمعات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وجاء هذا التطور في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي زيادة عدد البطاريات المضادة للقذائف الصاروخية في الجنوب بعد تهديدات لحماس بالانتقام لقتل أحد عناصرها برصاص إسرائيلي الخميس الماضي.

وعادة ما يهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة بعد حوادث مشابهة.

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والخميس أعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان مقتضب، وفاة محمود أحمد صبري الأدهم (28 عاما) بعد ساعات من إصابته برصاص إسرائيلي، شرقي بيت حانون.

وذكرت حركة حماس، في بيان، أن "الأدهم" أحد أفرادها، وأنها تجري فحصا وتقييما لهذه الحادثة، وتؤكد أنها "لن تمر مرور الكرام".

وفي إعلان نادر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على ناشط مسلح من حركة "حماس" نتيجة "سوء فهم".

وقال جيش الاحتلال في بيان: "خلال ساعات الصباح رصدت قوة عسكرية عددا من الفلسطينيين في منطقة السياج الأمني شمال قطاع غزة، من التحقيق الأولي يتضح أن ناشطا في قوة الضبط الميداني التابعة لحماس وصل إلى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينييْن بمحاذاته".

واستدرك الجيش الإسرائيلي: "لاحقا اتضح أن القوة العسكرية التي وصلت إلى المكان قامت بتشخيص ناشط الضبط الميداني كمخرب مسلح وقامت بإطلاق النار نتيجة سوء فهم"، مشيرا إلى أنه "سيتم التحقيق في الحادث".

وينظر إلى بيان الجيش الإسرائيلي على أنه محاولة لمنع تفجر الأمور، لا سيما في ظل الجهود المصرية والأممية لترسيخ تفاهمات جديدة للتهدئة في القطاع.

وتشهد المنطقة الحدودية عمليات توغل وإطلاق نار إسرائيلي بين الحين والآخر.