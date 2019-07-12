تمويل قطري مشبوه وضربات للإخوان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة، 12 من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة.
أبرز هذه العناوين: جامعات أمريكية جديدة تنضم لقائمة تحقيقات "التمويل القطري المشبوه"، أردوغان و"القاعدة" في ليبيا.. دعم مفضوح لحماية الإخوان، وضربتان موجعتان لتنظيم الإخوان الإرهابي في الكويت واليمن، أسبوع قطر.. ترامب يحرج تميم و"الجزيرة" تسقط في أمريكا.
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