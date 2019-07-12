مظاهرات حاشدة بالجزائر رفضا لبقايا نظام بوتفليقة

يواصل الجزائريون التمسك بالتعبير عن مطالبهم السياسية كل يوم جمعة، حيث خرج اليوم مئات الآلاف من الجزائريين في عدد من محافظات البلاد، للتأكيد على جملة من المطالب التي يعتبرونها "ثابتة وغير قابلة للتنازل".

ولم تختلف كثيراً الجمعة الـ21 عن سابقاتها، إذ جدد المتظاهرون الجزائريون مواقفهم برحيل ما تبقى من الباءات، مطالبين برحيل الرئيس المؤقت ورئيس وزرائه، إضافة إلى الاستمرار في محاربة رموز الفساد.

غير أن ما ميز مظاهرات الجمعة الحالية، توحد المتظاهرين في مختلف محافظات الجزائر على مطلب "تطهير البلاد من بقايا نظام بوتفليقة"، وإبعاد كافة من شاركوا فترة حكمه عن المشهد السياسي أو مستقبل البلاد، من بينهم أحزاب التحالف الرئاسي الأربعة الذين دعموا الرئيس الجزائري المستقيل طيلة فترة حكمه للبلاد.





وحمل المحتجون لافتات كبيرة تدعو إلى "تطهير الجزائر من بقايا النظام البائد" و"تحرير البلاد من أذناب فرنسا".

وهتف المتظاهرون في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى بالتأكيد على إصرارهم مواصلة حراكهم حتى تحقيق مطالبهم، ومن بين تلك الشعارات "ماناش حابسين كل جمعة خارجين" (لن نتوقف، نخرج كل جمعة).

كما ركز المتظاهرون في الجمعة الـ21 من الحراك الشعبي المتواصل منذ فبراير/شباط الماضي على مطالب التغيير الجذري في بلادهم، والعودة إلى الديمقراطية وإجراء انتخابات رئاسية شفافة "تأتي برئيس يقبله الشعب" على حد تعبيرهم.

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كما جدد الجزائريون في مظاهراتهم مطالب تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، أو كما عبروا عنها في لافتاتهم بـ"التمسك بالسيادة الشعبية".

فيما لم يختلف المتظاهرون حول الشعارات المنادية بـ"وحدة الجزائريين"، و"عدم التنازل عن الوحدة الوطنية".

واعتقلت الشرطة الجزائرية عددا من المشاركين في المظاهرات بمحاذاة البريد المركزي، في وقت لم تتضح أسباب توقيفهم.

وعلى غرار الجمعات الأخيرة، طوق الأمن الجزائري مداخل العاصمة وشوارعها الكبرى التي تشهد احتشاد مئات آلاف المتظاهرين كل يوم جمعة.

ومنعت الشرطة الجزائرية المحتجين من الاحتشاد بالقرب من ساحة البريد المركزي من خلال طوق أمني محكم بقوات الأمن وسيارات الشرطة.