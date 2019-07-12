مصدر أمني: تنسيق مصري كويتي لتسليم الخلية الإرهابية الإخوانية

أكد مصدر أمني مصري لـ"العين الإخبارية" أن السلطات الكويتية قامت بالتنسيق مع مصر قبل الإعلان عن تفاصيل القبض على الخلية الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر، صدر بحقها أحكام قضائية وصلت لـ15 عاما.

وتواصلت "العين الإخبارية" مع مصدرين مسؤولين من الأمن المصري، فضلا عدم نشر اسميهما، أكدا أن أفراد الخلية المضبوطة مدرجين على قوائم الإنتربول ويجري التنسيق مع السلطات الكويتية لتسليمهم إلى مصر لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

ورجح المصدران أن المتهمين دخلوا الكويت بجوازات سفر مزورة وقبل إدراج أسمائهم على قوائم منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

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وأوضحا أن مزيدا من التنسيق سيتم بين مصر وعدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، مشيدًا بالتعاون الكويتي بهذا الصدد.





وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا، الجمعة، جاء فيه "تلك الخلية هربت من السلطات الأمنية المصرية، متخذة دولة الكويت مقرا، إلا أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت للكشف عن وجود الخلية".

وأضاف: "من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع الخلية ونجحت في ضبطهم بأماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة بمصر"، مشيرة إلى تواصل التحقيقات للكشف عمن ساعدهم وأسهم في التستر عليهم.

وقال المصدر إن المتهمين أعضاء في الخلايا المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية.