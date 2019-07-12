بالصوت.. وناس فخور بقيادة الجزائر لنصف نهائي أمم أفريقيا بعد غياب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر آدم وناس، نجم الجزائر، عن فخره بعدما أسهم في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد التغلب على كوت ديفوار بركلات الترجيح.

وخلال تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، أكد وناس أنه يعلم مدى سعادة الشعب الجزائري بهذا التأهل، الذي جاء بعد غياب 9 سنوات عن المربع الذهبي.

وأكد لاعب نابولي الإيطالي أن المنتخب الجزائري استحق التأهل عن جدارة، مشيرا إلى رغبة لاعبي الفريق في الوصول للمباراة النهائية على حساب السنغال.

وتلعب الجزائر يوم الأحد المقبل مع السنغال في نصف نهائي البطولة.