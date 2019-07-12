الان تتابع نصر الله يعترف بوجود مليشياته في سوريا ويعلن خفض عددها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن حسن نصر الله، أمين حزب الله اللبناني – المصنفة إرهابية- عن خفض عدد قواته المنتشرة في سوريا بشكل كبير على خلفية تراجع وتيرة القتال في البلاد.
وقال نصر الله، في مقابلة أجرته معه، يوم الجمعة، قناة “المنار”: “الدولة السورية تتعافى وهناك بعض الملفات العالقة كشرق الفرات وإدلب والحل السياسي وكل يعمل على معالجته بحسب طبيعته وظروفه، وأنا لا أعتقد أن هناك عودة إلى الوراء في سوريا”.
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