كيدانيان: مهرجان البترون هو المهرجان الاجمل لأنه يتميز بالحركة والحياة

لفت وزير السياحة أفيديس كيدانيان خلال انطلاق فعاليات مهرجان النبيذ والبيرة والمأكولات البحرية ضمن مهرجانات البترون الدولية للعام 2019 في مرفأ الصيادي إلى أن "مهرجان البترون هو المهرجان الاجمل لأنه يتميز بالحركة والحياة وهو مهرجان يشبه المدينة وثقافتها وحضارتها ومنتوجاتها وصناعاتها بالاضافة الى هذا الموقع المميز على شاطىء البترون وعند سنسول مرفأ الصيادين وهذا المهرجان هو مهرجان الفرح والبهجة والتعرف على تاريخ البترون".
وأشار إلى أنه "بالنسبة لي لا يمكن الدمج بين السياحة والمهرجانات، المهرجانات هي سياحة داخلية اما السياحة فهي تستقطب السياح من الخارج، وهذه السنة نتحدث عن موسم سياحي واعد وأعداد كبيرة وافدة الى لبنان اما المهرجانات فقد تقلصت انما تنظمت وانا أرى أن الوضع جيد جدا" .
من جهته، اكد المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ان" النبيذ اللبناني سفيرمتألق في كل عواصم أوروبا واميركا وقريبا في الصين واليابان، واليوم نحن في البترون بعد أيام متنقلة من جبيل والمتن وفي البقاع بعد اسبوعين، واستطعنا خلال خمس سنوات من زيادة انتاج النبيذ وفرض احترامه من حيث النوعية والمواصفات من قبل كل مصنعي النبيذ واليوم البترون تتألق وتشكل المنطقة الثانية للنبيذ بعد منطقة البقاع".
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