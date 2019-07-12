أفيوني: لا نملك وقتا للترف السياسي وأي إهمال سيعرض اقتصادنا وبلدنا لمزيد من الضرر

أكّد وزير ​الدولة​ لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، خلال حضوره ورشة العمل التي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع ​رئاسة الحكومة​ و​البنك الدولي​، تحت عنوان "تحسين بيئة الأعمال في القطاع التكنولوجي" (Make "IT" easy) في ​السراي الحكومي​، أن "هدف الورشة هو إطلاق إصلاحات بنيوية لتحسين بيئة الاعمال ودعم القطاع التكنولوجي في لبنان، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتطوير هذا القطاع وتحويل لبنان إلى مركز إقليمي في قطاع التكنولوجيا يستقطب الطاقات البشرية والشركات والاستثمارات".

وشدد على أن "لدي أيضا إيمان قوي بضرورة تحييد عملية الاصلاح الاقتصادي وتحييد معالجة ​الوضع الاقتصادي​ والمعيشي للبنانيين عن ال​سياسة​ وبضرورة اعطاء الأولوية لهذا الملف الذي لا يعلو اي ملف عليه، فنحن لا نملك الوقت للترف السياسي وأي تلكؤ أو إهمال سيعرض اقتصادنا وبلدنا لمزيد من الضرر، لذلك فإن هذه الورشة اليوم، بالرغم من المصاعب التي نعيشها، أبلغ دليل على أننا مصممون على ان نخطو أولى خطواتنا نحو الإصلاح. وإننا نلتزم شعار الى العمل والى التنفيذ، ما تطمح إليه وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا هو خلق اقتصاد رقمي يفعل ​الاقتصاد اللبناني​ ويسرع نموه ويخلق فرص العمل وفرص الإنتاج وخطتنا لتحقيق ذلك ترتكز على دعم قطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة وتحفيز الابتكار والإبداع وتشجيع الشركات الناشئة والشركات المتوسطة حتى يشكل هذا القطاع، قطاع اقتصاد المعرفة، جزءا أساسيا من اقتصادنا ومصدرا أساسيا لخلق فرص العمل ولخلق قيمة مضافة ولاستقطاب الاستثمارات".

ورأى أن "زيادة حجم القطاع التكنولوجي في الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتحويل لبنان إلى مركز للتكنولوجيا، هذه الأهداف هي في صلب ما تضمنته خطة ماكينزي وفي صلب رؤيتنا. والمطلوب منا لتحقيق ذلك كوزارة وكحكومة اطلاق ورشة الإصلاحات الإدارية والتشريعية والضريبية ووضع الحوافز وتأسيس بيئة حاضنة وتحفيزية وتنافسية تستقطب رواد الأعمال والشركات وتسهل مزاولة العمل والتقدم بالعمل وتشجع الاستثمار والنمو. أمامنا ورشة عمل كبيرة وواسعة وطموحة، ونحن في وزارة الاستثمار والتكنولوجيا مصممون على اطلاق هذه الورشة ووضع الآية الضرورية لتنفيذها بالتعاون مع كل الإدارات المعنية. وقد أكد دولة الرئيس ​سعد الحريري​ تصميمه على دعم هذا المشروع، وهذه من أولوياته، وانطلاقا من هذا المشهد اسمحوا لي أن أشرح باقتضاب خريطة الطريق التي تسير عليها وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا لتفعيل بيئة الأعمال في قطاع التكنولوجيا:

إن وزارة الاستثمار والتكنولوجيا تعمل على أربعة محاور:

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أولا، اطلاق خطة لتسهيل مزاولة العمل للشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال وتحسين تصنيف لبنان في مؤشرات سهولة مزاولة العمل الدولية.

ثانيا، تنويع مصادر التمويل للقطاع وخلق الحوافز للمستثمرين وخلق سوق مالية فعالة تسهل تمويل الشركات والمشاريع على اختلاف مراحلها.

ثالثا، تشجيع الشركات على التوسع خارج الأسواق اللبنانية وتصدير خدماتها الى الأسواق العالمية وتوفير كل الدعم لتحقيق ذلك.

رابعًا، استقطاب الشركات العالمية لخلق فرص عمل ومراكز للشركات في لبنان وتحويل لبنان إلى منصة إقليمية لعمل هذه الشركات ولأننا ملتزمون بالتعاون والتشاور مع ​القطاع الخاص​ للإستفادة من خبراتهم وافكارهم واستنباط الخطط، ولاننا نؤمن بأن الاصلاح الاقتصادي شراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاع الخاص دوره أساسي في هذه العملية الاصلاحية وفي مشروع التحول الرقمي، فقد دعونا الى هذه الورشة التي يشارك فيها ممثلون لمختلف مكونات القطاع من رواد أعمال وشركات ناشئة وصغرى ومتوسطة وكبرى ومستثمرين وحاضنات أعمال وخبراء وأكاديميين ومؤسسات دعم. وبالتالي ورشة العمل هذه لها أهمية خاصة لأننا بالتعاون مع البنك الدولي وضعنا سلسلة اقتراحات لإصلاحات وإجراءات ضرورية لنلحق بركب القرن الحادي والعشرين وخلق اقتصاد عصري يساعدنا على تسريع وضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي وستكون جلسات العمل التي ستلي إفتتاح هذه الورشة فرصة أساسية وفريدة، لنتشارك والحضور عصر الأفكار ولنعرض تصورنا ونستمع الى الاقتراحات، على ان نتوصل ختاما إلى قرارات وتوصيات تشكل النواة الأساسية لبرنامج عمل الوزارة قي عملية بناء بيئة أعمال رائدة وتنافسية".