نهرا طلب من أبناء المنية عدم حرق النفايات: سيتم فورا تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين

أكّد ​محافظ​ ​لبنان​ الشمالي القاضي ​رمزي نهرا​، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أنه "بالتنسيق مع النائب ​عثمان علم الدين​، قام رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي، بمؤازرة دورية من ​قوى الأمن الداخلي​ وشرطة بلدية ​المنية​، بجولة على الأماكن التي تم فيه حرق ​النفايات​ في البلدة، حيث تم الاتصال مباشرة بمركز ​الدفاع المدني​ الذي حضرت عناصره على الفور وعمدت الى اخماد الحريق".

وتمنى نهرا من أبناء المنية "عدم حرق النفايات بشكل عشوائي في بلدتهم، حفاظًا على صحتهم وصحة أولادهم"، موضحًا لهم أن "الغازات الناتجة من الحريق تسبب امراضا مميتة".

وكشف عن أنه يسعى مع النائب عثمان علم الدين واتحاد بلديات المنية والأهالي وفاعليات المدينة إلى جمع النفايات من الشوارع والأحياء ونقلها قريبا جدا الى مكانها الطبيعي.

وطالب نهرا من الأهالي "التعاون مع ​القوى الأمنية​ وشرطة ​البلدية​ و​العمال​ وعدم حرق النفايات بهذه الطريقة غير القانونية والمضرة بصحة ​الانسان​"، لافتًا إلى أن "أي مخالفة ستحصل بهذا الموضوع، سيتم فورا تسطير ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين".