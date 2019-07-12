النشرة: الرهبانية المخلصية تنتخب هيئة قانونية جديدة برئاسة الارشمندريت ديب

علمت "​النشرة​" بأن "المجمع العام الرهباني المخلصي التاسع والثمانون الانتخابي عمل خلال اجتماع له في ​دير المخلص​ في جون على انتخاب الهيئة القانونية ​الجديدة​ حيث تم انتخاب الارشمندريت أنطوان ديب رئيسا عاما، الاب مطانيوس حداد مدبرا أول ونائبا عاما، الاب مكاريوس هيدموس مدبرا ثانيا، الاب نداء ابراهيم مدبرا ثالثا والأب جيلبير وردي مدبرا رابعا"، مشيرةً إلى أن "الرئيس العام والهيئة الجديدة سيتقبلون التهاني في دير المخلص في دون ب​الشوف​ يومي السبت والاحد في 13 و14 تموز من الساعة 11 صباحا حتى السابعة مساء".

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