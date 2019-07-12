وزير الدفاع التركي أبلغ نظيره الأميركي اهتمام أنقرة بمنظومة باترويت الأميركية

أبلغ ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ في اتصال هاتفي نظيره الأميركي ​مارك إسبر​ اهتمام ​أنقرة​ ب​منظومة​ باترويت الأميركية، مؤكداً أن "صفقة إس_400 الروسية لا تعني تغيير توجه أنقرة الاستراتيجي"، مشيراً إلى أن "وفدا عسكريا أميركيا سيأتي إلى أنقرة الاسبوع المقبل لمناقشة المنطقة الآمنة في سوريا".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أكدت أن "موقفنا لم يتغير بشأن دور تركيا في برنامج الطائرة المقاتلة اف-35"، مشددة على أن "تركيا لا يمكنها أن تمتلك طائرات اف-35 الأميركية ومنظومة اس-400 الروسية معاً".