أبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في اتصال هاتفي نظيره الأميركي مارك إسبر اهتمام أنقرة بمنظومة باترويت الأميركية، مؤكداً أن "صفقة إس_400 الروسية لا تعني تغيير توجه أنقرة الاستراتيجي"، مشيراً إلى أن "وفدا عسكريا أميركيا سيأتي إلى أنقرة الاسبوع المقبل لمناقشة المنطقة الآمنة في سوريا".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أكدت أن "موقفنا لم يتغير بشأن دور تركيا في برنامج الطائرة المقاتلة اف-35"، مشددة على أن "تركيا لا يمكنها أن تمتلك طائرات اف-35 الأميركية ومنظومة اس-400 الروسية معاً".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي أبلغ نظيره الأميركي اهتمام أنقرة بمنظومة باترويت الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.