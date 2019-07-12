أعلنت "وكالة الطاقة الدولية" في تقريرها الشهري، أنّ "القرار الّذي كان مرتقبًا على نطاق واسع من جانب وزراء منظمة "أوبك" وخارجها بتمديد الاتفاق على خفض الإنتاج حتّى آذار 2020، يوفّر إرشادات لكنّه لا يغيّر التوقعات الأساسية لسوق تشهد طفرة الإمداد".
وأوضحت أنّ "الرسالة الرئيسية لهذا التقرير هي أنّ في النصف الأول من عام 2019، تجاوزت إمدادات النفط الطلب بـ0,9 مليون برميل يوميًّا"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل فائض عالمي في الربع الثاني بمقدار نصف مليون برميل يوميًّا، مقارنة بتوقعات سابقة عن عجز بالمقدار نفسه تقريبًا".
وفي اجتماع استمرّ أسبوعين في فيينا، اتّفقت دول "أوبك" ومنتجو نفط آخرون بينهم روسيا، على تمديد خفض الإنتاج اليومي تسعة أشهر أخرى، بهدف دعم الأسعار وخفض وفرة الإمدادات في السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الطاقة الدولية: اتفاق "أوبك" لن يغير التوقعات الأساسية لسوق النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.