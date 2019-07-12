مسؤول أممي: عدم محاسبة إسرائيل يشجعها على ضم المزيد من أرض فلسطين

حذر المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ​مايكل لينك​، من أن "عدم محاسبة ​إسرائيل​ يشجعها على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "ما قامت به إسرائيل يشكل انتهاكا لمبدأ الالتزام بالتعاون مع خبراء حقوق الإنسان الأممين، باعتبارها دولة عضو ب​الأمم المتحدة​".

وانتقد لينك "عدم محاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها في الأراضي المحتلة"، محذرا من أن "ذلك يشجع إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة أكدت مرارا على عدم قانونية ضم إسرائيل للقدس الشرقية، وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، وعلى انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل يتعارض مع العهود والمواثيق الدولية"، مشدداً على أن "انتهاك موقف إسرائيل بخصوص الاحتلال على مدار 52 عاما، هو إهانة للقانون الدولي الحديث".