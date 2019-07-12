أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقيّة، أنّ "عناصر في القوات الخاصة الأفغانيّة شنّوا هذا الأسبوع هجومًا على عيادة في محافظة قريبة من كابول، حيث قتلوا ممرّضًا، من ثمّ احتجزوا وقيّدوا العاملين وأفراد عائلات كانوا يرافقون المرضى".
ولفتت في بيان، إلى أنّه "عُثر لاحقًا على جثث ثلاثة أشخاص آخرين قتلوا بالرصاص"، مؤكّدةً أنّه "تمّ إعدامهم".
في هذا الإطار، ركّزت مديرة "هيومن رايتس ووتش" في آسيا باتريسيا غروسمان، على أنّ "الهجمات على المنشآت المدنيّة تطرح تساؤلات حول أسس قانون الحرب، وستستمرّ إذا بقي المسؤولون عنها من دون عقاب"، مشدّدةً على أنّ "من واجب الحكومة الأفغانية ملاحقة القادة الّذين أمروا بجرائم القتل، وكذلك الجنود الّذين نفّذوها".
كانت هذه تفاصيل خبر "هيومن رايتس ووتش" اتهمت القوات الخاصة الأفغانية بإعدام مدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.