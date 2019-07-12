موقع أميركي: ترامب يريد إقالة مدير الاستخبارات الوطنية

أفاد موقع "أكسيوس" الاميركي بأن "الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، يريد أن يقيل مدير الاستخبارات الوطنية، دان كواتس"، مشيراً إلى أن "الحديث عن هذا الموضوع جار منذ شباط الماضي".

ولفت إلى أن "ترامب يعتبر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية هيئة بيروقراطية غير ضرورية، ويريد التخلص منها ويسعى لتقليص دور المكتب نظرا لعدم وجود إمكانية قانونية لإغلاقه بشكل مطلق"، مشيراً إلى أن "ما أزعج ترامب هو انتقادات كواتس له بسبب صلاته المزعومة ب​روسيا​، التي لم يتمكن التحقيق المستقل الذي أجراه المدعي، ​روبرت مولر​، من إثبات وجودها".