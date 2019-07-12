وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة طفل بجروح بالغة خلال مواجهات بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "إصابة طفل فلسطيني بجروح بالغة خلال مواجهات اندلعت بين القوات الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين في الضفة الغربية"، موضحةً أنّ "الطفل الّذي خضع لجراحة، في حال حرجة بعدما أُصيب بالرصاص الحي في رأسه".
وينظّم سكان كفرقدوم منذ ثماني سنوات كلّ يومي جمعة وسبت، مسيرة شعبية مطالبين بفتح طريق أغلقها الجيش الإسرائيلي عام 2013.
إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة بأنّ "33 فلسطينيًّا على الأقل أُصيبوا اليوم بنيران القوات الإسرائيلية"، خلال تظاهرات احتجاجيّة أسبوعيّة على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
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