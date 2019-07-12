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زعيم المعارضة بجنوب السودان أعلن استعداده للقاء رئيس البلد شرط استعادته حرية التحرك

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أعلن زعيم المعارضة في ​جنوب السودان​ ​رياك مشار​، في رسالة وجّهها إلى المستشار الأمني لرئيس البلاد ​سلفا كير​، "استعداده للقاء كير في جوبا، للتباحث بشأن الصعوبات الّتي يواجهها تنفيذ اتفاق السلام الموقّع في أيلول 2018"، غير أنّه طالب مسبقًا باستعادة حرية تحرّكه.

وأكّد أنّ "الوقت حان لتقييم المسار"، بسبب عدم تسجيل أيّ تقدّم جوهري"، منذ توافق المعارضة والحكومة في أيار الماضي على مهلة ستة أشهر إضافيّة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتعيش دولة جنوب السودان الّتي نالت استقلالها عام 2011، حربًا أهلية في كانون الأول 2013، اثر اتهام رئيسها سلفا كير وهو من قبائل الدينكا، نائبه السابق رياك مشار وهو من قبائل النوير، بتدبير انقلاب عليه.

وأدّى الصراع إلى مقتل نحو 380 ألف شخص بحسب إحصاء حديث العهد، ودفع أكثر من أربعة ملايين، أي ما يوازي ثلث سكان جنوب السودان، إلى النزوح.

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