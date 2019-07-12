غوتيريس يدعو جميع الدول لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​، جميع الدول إلى "ضمان حرية الملاحة في منطقة ​الخليج​"، مؤكداً أن "جميع الدول تسعى إلى خفض التصعيد في منطقة الخليج وتتفادى أي خطوات من شأنها أن تقود مستقبلا إلى مزيد من التوتر".

وأكد أن "آخر ما تحتاج إليه المنطقة هو مواجهة جديدة وهذا هو موقفنا ونأمل أن تحترم كل الدول القوانين الأساسية الخاصة بحرية الملاحة".