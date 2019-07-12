الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، عن "دوي صفارات الإنذار بالقرب من مدينة ​أشكول​ القريبة من الحدود مع ​قطاع غزة​ جنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

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