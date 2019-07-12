الدفاع الروسية تعلن صد هجوم بطائرات مسيرة للمسلحين على قاعدة حميميم بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما للمسلحين بطائرات مسيرة على ​قاعدة حميميم​ في محافظة ​اللاذقية​ السورية"، موضحا ان "المسلحين الموجودين داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب حاولوا الليلة الماضية مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية باستخدام طائرات مسيرة".

وأكد المركز أن وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 3 طائرات مسيرة على مسافة آمنة من القاعدة الجوية، مشيراٍ إلى "عدم وجود إصابات أو أضرار مادية، وأن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي".