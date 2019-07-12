فازات زهور وألعاب أطفال.. فتيات إطسا المنيا يحولن المخلفات المنزلية إلى منتجات فنية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

سلال للورود، وأخرى للقمامة، ونوافير مياه، بالإضافة إلى ألعاب أطفال، وعلب هدايا ضمن منتجات عدة، صنعتها فتيات قرية إطسا البلد في مركز سمالوط بالمنيا، من مخلفات منزلية حولنها إلى مواد أولية يمكن الاستفادة منها.

"التدريب على المشغولات اليدوية" شعار حملة تبناها مركز شباب إطسا البلد تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، شارك فيها 100 فتاة تتراوح أعمارهن من 12 إلى 18 سنة.

يقول عبدالمقصود حسانين أبوالسعود رئيس مجلس إدارة مركز شباب إطسا البلد لـ"الخليج 365"، إن المركز يعقد دورات مجانية لتدريب 100 فتاة على الأشغال اليدوية ضمن مشروع "التدريب على المشغولات اليدوية" الذي ترعاه مديرية الشباب والرياضة.

وأوضح أبوالسعود، أنه يُجرى جمع المخلفات المنزلية من زجاجات المياه الفارغة، وعلب السمنة والزيوت، والأقمشة القديمة، ويتم استغلالها في أشكال فنية كـ"فازات الزهور، ونافورة مياه، وسلات قمامة، وألعاب أطفال"، مُشيرًا إلى توفير المركز لكافة الأدوات والخامات المُستخدمة، وتقديمه الدعم الكامل لـ"المشروع".

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وأكد رئيس المركز، دعم مديرية الشباب والرياضة للمشروع، والتي ظهرت من خلال زيارة مندي عكاشة مديرية المديرية لـ"المركز"، لتشجيع الفتيات على المشروع والإقبال عليه.

وقالت أسماء خلف المشرفة الفنية على المشروع داخل المركز، إنها بمساعدة منى بديوي المدربة المتطوعة، تعلمت الاستغلال الأمثل للمخلفات المنزلية، وتحويلها إلى منتجات ذات أشكال فنية ومُفيدة للمجتمع، موضحة أنه عقب الانتهاء من المشروع سيتم تنظيم معرض لتسويق وبيع تلك المنتجات.

وأشارت المشرفة الفنية، إلى الإقبال الكبير من فتيات القرية على المشروع للتعلم منه، وتجاوبهن معه.

"اتعلمنا نحول المخلفات لحاجت مُفيدة".. أكدت فاطمة جمال، إحدى الفتيات المُتدربات على المشغولات اليدوية، استفادتها من التدريب، الذي جعلها تستطيع تحويل المخلفات المنزلية إلى مُنتجات مُفيدة.

وقالت كلا من، ألاء علي، ونجلاء ممدوح، ضمن المتدربات في المشروعات، إن أسرهن دعمتهن في التوجه إلى مركز الشباب والتدريب.