محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعلن البيت الأبيض الأمريكي في بيان له اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل جيمي موراليس رئيس جواتيمالا في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل 15 يوليو الجاري.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج ، إن موضوعي الهجرة والأمن سيتصدران جدول أعمال الاجتماع بين الزعيمين.
وأضافت الوكالة أن الزعيمين سيبحثان كيفية تمكين جواتيمالا من بناء علاقة أقوى مع شركائها في قارة أمريكا الوسطى للتوسع في
النمو الاقتصادي ، وخلق المزيد من الوظائف وتعزيز الفرص أمام مواطنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يبحث مسألتي الهجرة والأمن مع رئيس جواتيمالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.