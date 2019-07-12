المحافظات في 7 أيام| "تبادل زوجات" بالدقهلية.. ورضيع يفقد ذكورته في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - المحافظات- (الخليج 365):

شهد الأسبوع الماضي، عددًا من الحوادث الغامضة والمثيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، منها ما استطاعت قوات الأمن كشف الغموض المحيط به، والبعض مازال مجهولًا.

- عالقًا بين الصخور.. الرائحة ترشد عن جثة غريق البحيرة بعد 5 أيام من البحث

بعد 5 أيام من البحث، بمياه البحر بمنطقة مرسى الصيادين، بالبحيرة، عثرت فرق الإنقاذ، على جثة حسام سلامة "توتو"، 15سنة، والذي لقي مصرعه غرقًا الاثنين الماضي، وفشلت جهود البحث في استخراجه على مدار 5 أيام.

- جثة عارية و4 طلقات في البطن.. العثور على مسجل خطر مقتولا بالدقهلية

عثر عدد من أهالي مركز الجمالية بالدقهلية على جثة شخص في العقد الثاني من العمر، مقتولًا، بعدة رصاصات في الصدر، وملقى عاريا في ترعة.

- قلب من حجر.. تركت رضيعها بالمستشفى وهربت في الشرقية

قررت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إيداع "رضيع" إحدى دور الرعاية بالزقازيق؛ بعدما تركته والدته داخل قسم الاستقبال بمستشفى "الأحرار" التعليمي لمدة أسبوع، واختفت.

- قيدوها بالسلاسل وعذبوها| أمن المنيا يُحرر "فتاة ديرمواس".. والأب بين الجناة

حرّرت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، فتاة قيدها والدها وابن خالها بالسلاسل والأقفال الحديدية وحبسوها داخل المنزل بمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، بعد أن طالبت بحقها من ميراث والدتها المتوفاة.

- مزق جسده بـ9 طعنات.. مقتل صراف داخل مكتب بريد بورسعيد

لقي صراف بمحافظة بورسعيد، مصرعه، إثر تعدي شخص عليه بسلاح أبيض، خلال عمله بمكتب مقاولات التأمينات، بمجمع البريد الكائن في حي الشرق.

- جزاء الإحسان 9 طعنات.. التحريات تكشف مفاجأة جديدة في مقتل "صراف بورسعيد"

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كشفت تحريات الأولية لفريق البحث الجنائي ببورسعيد، تفاصيل جديدة في قضية مقتل صراف أثناء مزاولة عمله داخل مكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حي الشرق.

- أحرقوا "جودة" حيًا.. قصة طالب دفع ثمن حماية معاق ذهنيًا في شبرا الخيمة

مأساة وعذاب وقلة حيلة.. كلمات تلخص الحالة التي تعيشها أسرة "جودة"، الطالب الذي دفع ثمن شهامته في حماية شاب من ذوي الإعاقة، حاول بعض "النباشين" العبث معه ومضايقته عن وإحراق ملابسه.

- مريض نفسيًا يكشف على مرضى المخ 8 سنوات.. وجنايات كفرالشيخ تحيله لـ"العباسية"

أودعت محكمة جنايات كفرالشيخ، متهم بانتحال صفة طبيب، دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا، لبيان مدى إدراكه للجريمة، وإعداد تقرير وتسليمه للمحكمة.

- العملية جرت في المنزل.. مفاجأة جديدة في واقعة القضاء على ذكورة "طفل شبرا"

‎كشفت اللجنة المشكلة للتفتيش والتحقيق في واقعة اتهام مواطن لممرضة بالمركز الطبي في منطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له ما تسبب له في مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري.

- تسببت في مضاعفات وبتر.. حبس ممرضة أجرت عملية طهارة خاطئة لطفل بالقليوبية

أمرت نيابة مركز قليوب، بحبس ممرضة بمركز طبي، 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة اتهامها بالإهمال الطبي وإجرائها عملية طهارة خاطئة لطفل عمره شهر.

- "الآي بي" كلمة السر.. سقوط شقيقين يروجان لتبادل الزوجات في الدقهلية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة، القبض على شقيقين، لاتهامهما بالترويج لأفكار شاذة "تبادل الزوجات" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

- انتقام امرأة.. "سهام" شوهت وجه شريك حياتها بـ"ماء نار" لمنعه من الزواج

الساعة التاسعة صباحا، والهدوء يسيطر على المنطقة الواقعة في دائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، قبل أن تنطلق صرخات "حسن" خرج يتخبط مهرولًا، ووجهه يعاني من آثار حروق.