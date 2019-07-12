الأزهر الشريف يدشن رواقًا جديدًا للقرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف عن تدشين رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر.

وشارك في تدشين الرواق الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والشيخ هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والمحفظون الذين تم اختيارهم للتدريس في رواق القرآن الكريم، بعد أن اجتازوا الاختبارات المقررة للعمل في الرواق.

وقال الدكتور عبد المنعم إن تدشين رواق القرآن الكريم يأتي في إطار اهتمام وتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بنشر الفكر الأزهري واستعادة دور الأزهر المرجعي، وتقوية أواصر التواصل الفكري والدعوي والاجتماعي مع فئات المجتمع كافة، من خلال إحياء الرواق الأزهري، وذلك لمحاربة كافة أشكال التطرف، وعدم ترك الشباب لمن يعبثون بعقولهم وأفكارهم.

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وأضاف فؤاد أن الرواق يهدف إلى نشر تحقيظ القرآن الكريم بين الفئات المختلفة، وضبط التلاوة، ومساعدة الدارسين في تعلم النطق الصحيح لآيات القران الكريم، وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيم الرواق إلى متسويات بحسب الحفظ، مما يتيح لكل شخص اختيار المستوى الذي يناسبه.

وأكد أن الرواق سيكون ملاذًا للذين يرغبون في حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه، كما أن الرواق يعد إضافة قوية لتحقيق رؤية الأروقة المتمثلة في نشر المعرفة والوعي الديني السليم.

من جانبه، أوضح الشيخ هاني عودة، أن هناك ضوابط للعمل في الرواق الأزهري، وخطة موضوعة وآليات ولائحة منظمة سنعمل على تنفيذها، مما يساعد في تسهيل الأمر على الدارسين والمحفظين.