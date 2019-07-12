متابعة / حلف " الناتو" يحذر تركيا من عواقب شراء منظومة "إس 400" الروسيّة

وكالات - حذر حلف شمال الأطلسي (ناتو) من "عواقب وخيمة" لشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي أرض-جو الروسية "إس400." في أعقاب وصول الشحنة الأولى إلى البلاد.
وقال مسؤول بالناتو، لم يتم تسميته، "الأمر متروك للحلفاء لاتخاذ قرار حول طبيعة المعدات العسكرية التي سيشترونها. غير أننا قلقون من العواقب الوخيمة المحتملة لقرار تركيا شراء منظومة "إس400-".
وأضاف المسؤول "العمل المشترك لقواتنا المسلحة أساسي للناتو لإجراء عمليتنا ومهامنا" بينما رحب بعمل تركيا مع حلفاء آخرين حول تطوير منظومات للدفاع الجوي والصاروخي طويل المدى.
كانت وزارة الدفاع في تركيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة 12 جويلية 2019وصول المجموعة الأولى من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة "إس400-" إلى مطار عسكري في العاصمة التركية أنقرة، جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم.
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