قُتل 15 شخصا وأُصيب 13 آخرون في انهيارات أرضية وفيضانات في نيبال، جراء هطول أمطار موسمية على مناطق واسعة منالبلاد.
وقال بيان لوزارة الداخلية في نيبال، أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، إن
وبثت قنوات تليفزيونية لقطات للشرطة وهى تقوم بإجلاء سكان بزوارق مطاطية عن منازل أغرقتها الفيضانات في العاصمة كاتماندو بعد أن غطت المياه الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 15 شخصا وإصابة 13 آخرين جراء فيضانات في نيبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.