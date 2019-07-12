الارشيف / اخبار العالم

مصرع 15 شخصا وإصابة 13 آخرين جراء فيضانات في نيبال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قُتل 15 شخصا وأُصيب 13 آخرون في انهيارات أرضية وفيضانات في نيبال، جراء هطول أمطار موسمية على مناطق واسعة من

البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية في نيبال، أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، إن

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
6 أشخاص في عداد المفقودين.


وبثت قنوات تليفزيونية لقطات للشرطة وهى تقوم بإجلاء سكان بزوارق مطاطية عن منازل أغرقتها الفيضانات في العاصمة كاتماندو بعد أن غطت المياه الطرق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 15 شخصا وإصابة 13 آخرين جراء فيضانات في نيبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا