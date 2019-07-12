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مسئول سوري: تجريف تركيا للآثار جرائم حرب

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وصف  مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا، عمليات تجريف الآثار بالبلدوزرات في المناطق التي تسيطر عليها تركياخاصة في عفرين، "جرائم حرب يجب أن يحاسبوا عليها".

 

وأكد  الدكتور محمود حمود في تصريح لـقناة روسيا اليوم ،

"إن عشرات المواقع في عفرين استباحها الأتراك وكل من ينضوي تحت رايتهم من الإرهابيين".

 

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وأوضح  محمود حمود إلى أن المديرية تلقت مؤخرا وثائق وصورا تظهر استخدام "البلدوزرات"

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في البحث عن الآثار، ويؤكد أن "أعمال التخريب والاعتداء على المواقع الأثرية لم تتوقف أبدا، وأنها شملت جميع المواقع رغم أن المناشدة التي أطلقتها المديرية مؤخرا لم تذكر سوى أربع مناطق، هي التي تصل منها وثائق وصور".

 

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