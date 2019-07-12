ترامب يسعى لترحيل مدير الاستخبارات الوطنية

يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلي إقاله مدير الاستخبارات الوطنية، دان كواتس.
ونقل موقع "أكسيوس" الإعلامي عن مصادر قال إنها ناقشت هذا الموضوع مع ترامب مباشرة، قولها إن ترامب يخطط لإقالة مدير الاستخبارات، وإن الحديث عن هذا الموضوع جار منذ فبراير الماضي.
وحسب أحد المصادر، الذي قال إنه تحدث مع ترامب الأسبوعالماضي، فإن الرئيس الأمريكي قال إن إقالة كواتس قد تحدث قريبا.
وتقول المصادر لـ "أكسيوس" إن ترامب يعتبر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية هيئة بيروقراطية غير ضرورية، ويريد التخلص منها. وحسب المصادر، فإن ترامب يسعى لتقليص دور المكتب نظرا لعدم وجود إمكانية
وتشير المصادر إلى أن ما أزعج ترامب هو انتقادات كواتس له بسبب صلاته المزعومة بروسيا، التي لم يتمكن التحقيق المستقل الذي أجراه المدعي، روبرت مولر، من إثبات وجودها.
يذكر أن دان كواتس تولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية في مارس عام 2017. ويقوم مكتبه بالإشراف على عمل كافة الوكالات والهيئات الاستخباراتية الأمريكية التي يبلغ عددها أكثر من 20 وكالة.
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