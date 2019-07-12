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استئناف عمل السفير البحريني في العراق

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استأنف  السفير البحريني في العراق، صلاح المالكي، اليوم الجمعة،  عمله في بغداد بعد أن تم تعليقه لأسبوعين بسبب حادث اقتحام مقر السفارة من قبل متظاهرين محتجين على مؤتمر البحرين.

 

وقال المالكي، في حديث لقناة "السومرية نيوز"، إنه استأنف، اليوم الجمعة، عمله في السفارة البحرينية لدى ‍بغداد، التي غادرها نهاية الشهر الماضي بعد استدعائه من

قبل حكومة بلاده إثر محاولة لاقتحام مبنى السفارة من قبل متظاهرين غاضبين على استضافة المملكة ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار"، المنعقدة في إطار البعد الاقتصادي من مشروع "صفقة القرن" الأمريكي الخاص بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

من جانبه، أوضح مصدر في الخارجية

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العراقية، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، أن الأزمة السياسية على خلفية اقتحام متظاهرين بمبنى السفارة "انتهت بين البلدين"، مفيدا بأن عددا من المتهمين بالاعتداء سيحاكمون وفق القانون.

 

وأحرق نحو 200 متظاهر العلم الإسرائيلي أمام سفارة البحرين في بغداد مساء 27 يونيو الماضي، وسعوا لاقتحام المقر، لكن قوات الأمن أحبطت هذه المحاولة، إلا أن البعض تمكنوا من التسلل إلى حرمه.

 

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