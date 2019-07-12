الأوروبي يعتزم التوسط لتسهيل "حوار الغاز" بين أوكرانيا وروسيا

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا هوجز مينجاريلي أن الاتحاد والمفوضية الأوروبية على استعداد لتسهيل إقامة حوار بين أوكرانيا والاتحاد الروسي حول قضايا واردات الغاز.
وأدلى مينجاريلي ببيان مماثل في عرض لنتائج دراسة وجهات نظر وخطط الأحزاب الأوكرانية، والتي من المرجح أن تدخل البرلمان، بشأن تعاون أوكرانيا مع
وأضاف "سيكون من المهم أن يعمل منظم طاقة مستقل في أوكرانيا ، كما نعلم ، أصبح
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