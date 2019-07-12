علماء باكستان يؤيدون مواقف السعودية للحفاظ على الأمن

أمن واستقرار
دعا المسؤولون والعلماء إلى ضرورة تأييد مواقف المملكة للحفاظ على الأمن والاستقرار وأجواء الطمأنينة خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، والمحافظة على ما يقدم لهم من خدمات جليلة وكبيرة وعظيمة، تؤكد حرص المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة على خدمة ضيوف الرحمن وأمنهم وسلامتهم منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم.
وحدة الأمة
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته جمعية «مجلس علماء باكستان» في إسلام أباد بعنوان «أهمية وحدة الأمة» بحضور وزير العدل الباكستاني فرخ نسيم، ووزير الشؤون الدينية في باكستان الشيخ نور الحق قادري، ومدير مكتب الدعوة بسفارة المملكة لدى باكستان متعب الجديعي، وعدد من العلماء وأصحاب الفكر والإعلام.
طريق مكة
وصلت مطار الملك عبد العزيز، أمس، رحلة الخطوط الباكستانية، وتحمل على متنها 305 حجاج وحاجات، يمثلون أول فوج من حجاج باكستان ضمن مبادرة طريق مكة. الطائرة الباكستانية التي أقلت الحجاج، لم تمضِ دقائق وقت هبوط الطائرة، حتى وصول وفود الرحمن إلى صالة مبادرة «طريق مكة» بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز، من أجل راحة الحجاج، وتسريع دخولهم إلى الصالة التي هيئت بكل الخدمات التي تخدم راحة الحجيج.
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