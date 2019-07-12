الغذاء العالمي يكثف الاستجابة للاجئي الروهينجا

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تكثيف الاستجابة الإنسانية للاجئي الروهينجا في بنجلاديش، بعد أن دمرت الأمطار الغزيرة مخيماتهم في كوكس بازار في بنجلاديش، وأدت إلى خسائر في الأرواح وشردت 5600 شخص.

أمن غذائي

أفاد البرنامج أنه تم نقل أشد المتضررين إلى مناطق أكثر أمانًا، مبينا منذ مطلع يوليو الجاري قدم مساعدات لنحو 11 ألف لاجئ متضرر من الأمطار الموسمية، وأوضح المتحدث التابع للأمم المتحدة أرفيه فيرهوسل أنه بعد مرور نحو عامين على تدفق لاجئي الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش لا زالت الأوضاع حرجة ودرجة انعدام الأمن الغذائي مرتفعة وتتدهور بسرعة، مشيرًا إلى أن تكلفة برنامج المساعدات الغذائية المقدمة لهم بلغ 24 مليون دولار شهريًا.

مساعدات مالية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم السلال الغذائية لصالح لاجئي الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، فيما اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي تقديم مساعدات مالية تنموية وتعليمية إلى عددٍ من الدول الأعضاء وبعض المجتمعات المسلمة عبر صندوق التضامن الإسلامي الذي يواصل تنفيذ برامجه حول العالم، شملت المساعدات دعم اتحاد الروهينجا أراكان في بنجلاديش وماليزيا.